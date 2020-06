Molukkers herdenken omgekomen treinkapers

Op het veld tussen het Molukse woonzorgcentrum Tabadila en de Molukse kerk in de Rijnstraat stonden zes vlaggenmasten. Bij elk ervan hield iemand een portret vast van een omgekomen activist. ,,Zij stonden op tegen het onrecht dat ons volk is aangedaan en zijn door excessief geweld om het leven gebracht”, zei Regina Parinussa namens de organisatie van de herdenking.

Aan de jaarlijkse herdenking in Assen en Bovensmilde konden door de corona-maatregelen maar een beperkt aantal mensen deelnemen. De Molukse organisaties Anak-Anak Stromenwijk en Kupu-Kupu zorgden daarom voor een herdenking in Molukse wijk in Middelburg.

,,Waarom hebben zij het gedaan?", vroeg Richard Leiwakabessy van Groep 747 zich hardop af over het waarom van de kaping. Deze groep, opgericht door drie Molukse Middelburgers, is vernoemd naar het treinstel dat bij de kaping betrokken was. ,,Omdat ze het niet langer pikten", gaf hij zelf het antwoord. ,,Genoeg is genoeg.” Leiwakabessy trok een directe lijn naar het heden, naar de antiracisme-demonstraties. ,,Ook daar klinkt: genoeg is genoeg.”