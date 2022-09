Mogelijke overlast sterk verminderd door hotel-resort Biggekerke op twee keer zo groot terrein te bouwen

Alzheimer veranderde de man van Nel. ‘Pa is pa niet meer, maar ik laat hem niet in de steek’

,,Het is pa gewoon niet meer”, zegt Nel de Ridder uit Koudekerke weleens tegen haar kinderen. Alzheimer heeft haar Rinus veranderd. ,,Maar we zijn 55 jaar getrouwd. Dan laat je iemand niet zomaar in de steek. Dat kan ik niet, hoor.”

19 september