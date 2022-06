Mogelijk zorgvilla's op KPN-terrein in Domburg

DOMBURG - Vier villa’s met appartementen voor mensen die zorg nodig hebben op het terrein van het KPN-gebouw aan de Schelpweg in Domburg. Met dat idee loopt ondernemer Peter Bommeljé rond. ,,Het is nog een studie, we weten nog niet af het haalbaar is, noch of we ons richten op mensen die daar kort of lang verblijven. Maar we denken wel aan zoiets.”