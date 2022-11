Mogelijk vluchtelingen in Zonneduin hoewel het Domburgs hotel over enige maanden wordt gesloopt

Volgens haar is nog niets concreets afgesproken. ,,We zitten nog in de verkennende fase.” Mede-eigenaar Martin Dekker bevestigt desgevraagd dat er gesprekken plaatsvinden. Het hotel staat momenteel leeg en het wordt over enige maanden gesloopt omdat daar een geheel nieuw Zonneduin komt. Dekker zegt dan ook dat het om tijdelijke huisvesting gaat en dat het belangrijk is dat het ontwikkelen van het nieuwe hotel door kan gaan. Volgens hem kan het nog zo’n drie tot vier maanden duren voor de aannemer daar aan de slag gaat. ,,Komend voorjaar willen we beginnen met de sloop.” Een concrete datum heeft hij nog niet. ,,We zijn nog bezig met de laatste afrondende fase voordat we daadwerkelijk kunnen beginnen.”