Moeten de Middelburgse ouderen het straks zonder busje stellen? De tijd dringt

Zeeland aan premier Rutte: stel ons ruim schadeloos voor het mariniers­de­ba­cle

12 februari VLISSINGEN - Praat niet langer óver, maar mét ons om het hoofdpijndossier marinierskazerne fatsoenlijk af te sluiten. Dat is de boodschap aan minister-president Mark Rutte van de Zeeuwse bestuurders na het stuklopen van het overleg met staatssecretaris Barbara Visser. In een brief aan de premier geven de provincie Zeeland, de gemeente Vlissingen en waterschap Scheldestromen aan dat Zeeland ruimschoots schadeloos moet worden gesteld voor het afblazen van de verhuizing van het Korps Mariniers van Doorn naar Vlissingen.