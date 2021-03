Moet je je mondmasker afdoen ter identificatie, en is er voldoende verse lucht? Zo gaan we stemmen

Wil jij worden zoals je bent bedoeld? Dan is dit misschien wel een goed moment

13 maart ,,Vaak maken mensen iets mee waardoor ze zichzelf de vraag stellen ‘is dit het’? Ze vragen zich af wat het doel is van hun leven. Deze bewustwording, bezig gaan met de vraag wat nu voor jezelf de bedoeling is van dit bestaan, komt voor ieder op een ander moment. Maar vaak is er een aanleiding, een gebeurtenis in de levensloop, zoals een breuk, ziekte, verlies, of midlifecrisis”, aldus Dick Lieftink – organisator van open dagen bij Soeficentra in Nederland.