Mo (30) stierf op straat in Middelburg, zijn pleegvader zit vol met vragen

Het is mis met Mo. Dat weet Rob Jiskoot meteen als de politieagenten de hal binnen lopen. De directeur van de Vlissingse basisschool De Branding wordt onrustig. Hij laat ze binnen in zijn kantoor. De collega, met wie hij in overleg zit, maakt dat ze wegkomt. De onverwachte bezoekers hebben slecht nieuws. ,,Is er iets met mijn vrouw?”, vraagt Jiskoot de agenten tegen beter weten in. Maar datgene waar hij al jaren bang voor is, is die nacht gebeurd. Mo is dood.