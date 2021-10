Misverstand over glas water betekent voor Marcel van Hoek (55) einde van Dansmarathon

Cel- en taakstraf voor jeugdige overvaller tankstati­on

12 oktober MIDDELBURG - De kinderrechter in Middelburg heeft dinsdag een zestienjarige Middelburger een jeugddetentie van 197 dagen waarvan 180 voorwaardelijk opgelegd voor de overval op een tankstation. Ook moet hij een taakstraf van tachtig uur verrichten. Er was een taakstraf van 120 uur plus een voorwaardelijke jeugddetentie van zes maanden geëist.