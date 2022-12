Mishandeling in Jumbo Vlissingen gevolg van bedreigingen: ‘Het moest stoppen’

lezersbrieven ‘Helaas, het fluiten heeft maar kort geduurd’ en andere lezersreac­ties van deze week

Te weinig vrouwelijke scheidsrechters in Zeeland? Nogal wiedes, betoogt Berty Hundersmarck uit Goes. De KNVB erkende lange tijd damesvoetbalclubs niet. Daardoor kon een vrouw niks met haar vers behaalde scheidsrechtersdiploma, als zij tenminste zelf wilde blijven voetballen. En Aad van Wijnen uit Kloetinge legt het uit met een sommetje: In Goes betaalt de vervuiler niet het meest, maar in verhouding juist het minst. Lees hier de selectie van de ingezonden lezersreacties van deze week.

8 december