Minister: Vlissingen heeft islamitische school terecht geweigerd

In beroep

De meerderheid van de gemeenteraad van Vlissingen was vorig jaar niet overtuigd dat het zou lukken. Bovendien was er vrees dat andere Vlissingse scholen leerlingen aan de nieuwe school zouden verliezen. Sipo ging in beroep tegen het raadsbesluit bij het ministerie. Dat heeft nu bepaald dat het beroep ongegrond is. Sipo kan nog in beroep tegen de ministeriële beschikking bij de bestuursrechter van de Raad van State. Onbekend is of het stichtingsbestuur dat gaat doen. Directeur Mohamed Talbi reageerde donderdag niet op contactverzoeken.