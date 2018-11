Minister Slob op bezoek bij basisschool De Ichtus in Vlissingen

Sinter­klaas spelen? ‘Leuk zakcentje, maar je wordt er niet rijk van’

14:34 VLISSINGEN - Wil je de komende weken de Sint over de vloer in de bedrijfskantine, op school of gewoon thuis? Wacht dan niet te lang met boeken, want op = op waarschuwt de goedheiligman op websites als Marktplaats en Prikbord van Zeelandnet. De hulpsinterklazen draaien overuren en gaan soms van deur tot deur. ,,Wij brengen zo'n vijftig huisbezoeken in de komende weekenden’’, vertelt Tim Platschorre, een Zeeuwse hulppiet.