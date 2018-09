Minister prijst Film by the Sea

VLISSINGEN - ,,Een tevreden bezoeker", noemde minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur) zichzelf zondag bij Film by the Sea. ,,Het festival heeft zich ontwikkeld tot een van de belangrijkste filmevenementen van het land. Dat geeft Zeeland extra kleur."

De bewindsvrouw prees het brede aanbod. ,,Er is veel te zien voor wie maar een paar keer per jaar naar de film gaat, maar ook voor de echte specialist en de fijnproever. Zo is cultuur ook bedoeld. Cultuur is voor iedereen."

Van Engelshoven wees op het belang van de verhalen die de films vertellen. ,,Dat is het wat cultuur is: het delen van verhalen. Al die verhalen brengen ons plezier, maar nog belangrijker: ze zorgen voor verbinding. Ze leren ons iets over onszelf, over de ander, over de wereld. Het delen van verhalen houdt onze cultuur springlevend."

Filmeducatie

De komende dagen komen scholen in grote aantallen naar het festival, tot genoegen van de minister. Zij is bezig te onderzoeken 'hoe we filmeducatie een extra impuls kunnen geven'. ,,Het is ontzettend belangrijk dat jongeren leren hoe belangrijk beelden zijn, hoe belangrijk verhalen zijn en hoe deze ons kunnen beïnvloeden."