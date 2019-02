Minister Dekker: pluim voor Slachtofferhulp Zeeland

Het plan is er, maar wie mag de nieuwe jachthaven in het Dok in Vlissingen gaan uitbaten?

16:49 VLISSINGEN - De jachthaven in het Dok in Vlissingen komt er, en is hopelijk volgend jaar klaar. Met nog geen honderd ligplaatsen is het een kleintje en het grootste deel wordt particulier eigendom van de toekomstige omwonenden. Het plan ligt nu ter inzage. Maar wie de passantenplaatsen en eventueel de particuliere plaatsen gaat exploiteren, gemeente of ondernemer, moet het college nog besluiten.