Minicampings blij met winteropenstelling: ‘Duitsers willen ook in die periode hier zijn’

ZOUTELANDE - Joyce de Visser van minicamping De Visser in Zoutelande is blij dat de Veerse gemeenteraad groen licht heeft gegeven om komende winter minicampings open te stellen. Ze hoopt dat de gemeente snel alles regelt zodat ze haar gasten een seintje kan geven dat ze ook tussen 15 november en 1 maart van harte welkom zijn.

De Veerse raadsfracties lieten donderdagavond via een motie unaniem weten dat eind dit en begin volgend jaar minicampings open mogen zijn. Op die manier kunnen ze wat extra verdienen nu ze door de coronacrisis hard zijn geraakt. Wethouder Chris Maas gaf wel aan dat de gemeente die vrijstelling nog wel moet regelen. De Visser: ,,Ik hoop dat daar geen maanden mee gemoeid zijn omdat ik de potentiële klanten snel op de hoogte wil stellen. Als het pas in september geregeld is, dan is het waarschijnlijk te laat. Dan hebben ze mogelijk al andere plannen.”

Winterkamperen

De onderneemster zegt dat er ‘absoluut’ een markt is voor winterkamperen op de Walcherse minicampings. ,,Elk jaar krijg ik verzoeken van mensen die niet weten dat we vanaf half november tot maart dicht zijn.” Maar ze weet ook zo goed als zeker dat een deel van de mensen die ze in maart en april moest teleurstellen, omdat haar bedrijf noodgedwongen dicht was, ook interesse heeft in een verblijf in de winter. ,,Veel van onze Duitse gasten komen voor de frisse lucht en de ruimte.”

Duitsers