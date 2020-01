Minderjarige jongen die gewond raakt bij botsing in Vlissingen heeft thuis wapens, vuurwerk en drugs liggen

Heiherrie in de binnenstad van Vlissingen voor de nieuwe Dokbrug

10 januari VLISSINGEN - De komende weken klinkt er geregeld ouderwets herrie vanaf het Scheldeterrein in Vlissingen. In het Dok worden 46 betonpalen de havenbodem ingedreven door waterbouwer De Klerk uit Werkendam. De 24 meter lange palen dragen straks het gewicht van de nieuwe Dokbrug, die in aanbouw is.