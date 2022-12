Minder treinen tussen Bergen op Zoom en Vlissingen door defect spoor

ZLM Tour in 2023 weer twee dagen in Zeeland

Ook in 2023 begint de ZLM Tour, een Zuid-Nederlandse etappekoers voor profrenners, met twee etappes in Zeeland. De eerste is een proloog op woensdag 7 juni in Heinkenszand, de tweede een rit in lijn van Westkapelle naar 's-Heerenhoek.

