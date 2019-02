Millimeterwerk op Kanaal door Walcheren: vrachtschip trekt veel bekijks

Vooral bij de bruggen moest het vrachtschip snelheid minderen, tot minder dan 1 knoop. Bij de passage van de Draaibrug bij Souburg hield het schip, bijna negentig meter lang en dertien meter breed, slechts een paar millimeter speelruimte over. Vanaf de boeg werd door de bemanning gekeken of de brug niet werd aangetikt.

De Zuidvliet was vrijdagmorgen vertrokken bij zand- en grindhandel Van Ouwerkerk. Het schip is momenteel onderweg naar Wismar in Duitsland.