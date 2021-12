Miljoenen extra voor opknapbeurt Siloplein: ‘We willen daar koploper zijn in duurzaamheid’

oproep Lichtpunt­jes in donkere tijden: buurtkerst­boom verbindt bewoners Oranjewijk in Vlissingen

VLISSINGEN - Lichtpuntjes, we hebben ze hard nodig in deze donkere tijd. Weet u er ook een? Deel hem met ons, zodat we de verhalen kunnen opschrijven en iedereen er een beetje van kan meegenieten. Vandaag het verhaal van een bescheiden buurtbewoner, die het leven in de Vlissingse Oranjebuurt een stukje mooier maakt. Met een kerstboom voor de hele buurt bijvoorbeeld.

21 december