Milieudelicten bij grote controle op bedrijventerrein Arnestein in Middelburg

Koelhuizen­reus Klooster­boer uit Vlissingen-Oost wordt overgeno­men door Lineage Logistics

9 juni De directie van de Kloosterboer Group is akkoord met een overname door Lineage Logistics, een van de grootste wereldwijde branchegenoten van het bedrijf. Kloosterboer is de uitbater van elf koelvrieshuizen in Nederland, Frankrijk, Duitsland, Canada en Zuid-Afrika en 900 mensen in dienst, met een megavestiging in de haven van Vlissingen-Oost.