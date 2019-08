‘Milde’ straf voor Domburgse die verkrachtingen verzon

Het was die zondagmiddag van 6 januari dat ze bij de politie een melding deed dat ze door twee mannen in Middelburg was verkracht. Vijf dagen later bleek dat alles was verzonnen. Officier van justitie Wilfred Suijkerbuijk, tevens zedenofficier, schetste maar even wat er na haar melding allemaal in gang was gezet. ,,Op zo’n moment gaan alle bellen rinkelen. Het kan en mag niet zo zijn dat er twee verkrachters rondlopen. De politie heeft alle lopende zaken stilgezet en vol op deze zaak ingezet. Er is geprobeerd om een drone in te zetten, maar dat mag weer niet. Toen hebben we een helikopter uit Rotterdam laten komen. Er zijn buurtonderzoeken geweest, camerabeelden bekeken, er zijn ettelijke processen-verbaal gemaakt en echt alles is uit de kast gehaald.’' Ook hield hij haar het kostenplaatje voor: 204 manuren van specialisten. Een heli huren is al snel 600 tot 800 euro per uur. ,,Bij elkaar meer dan tienduizend euro. En dat allemaal voor en door u. En ook door u is alles ten koste gegaan van mensen wél ergens slachtoffer van zijn geworden.’'