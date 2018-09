Mijlpaal voor Cinema Middelburg: 100.000 bezoekers in vijf jaar

,,Toen we nog in het Schuttershof zaten, haalden we zo'n 12.000 bezoekers per jaar, nu komen we op 20.000 per jaar'', vertelde Simon Blaas. ,,De locatie in de Kloveniersdoelen is beter. Maar daar komen mensen niet voor. Het blijft onze opdracht om films te programmeren waarmee we veel verschillende mensen kunnen bereiken. En die er ook actief bij te betrekken. Laatst hadden we een film over een vogelaar. Toen hebben we een vogelaar uitgenodigd om er iets bij te vertellen en vervolgens zat de zaal vol met vogelaars. Dat zien we als onze uitdaging.''