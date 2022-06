Middengebied Vlissingen heeft weer een ‘eigen’ supermarkt

Veel omwonenden reageerden ‘heel positief en echt blij’ op de terugkeer van een winkel in de buurt. Dat mensen uitkijken naar de opening van haar Spar-filiaal aan het Pablo Picassoplein, merkte Ven de Veire toen zich een bewoner van Ter Reede meldde. ,,Hij wilde weten hoe lang hij er met zijn rollator over deed om naar de winkel te lopen. Het kostte hem 25 minuten en daar was hij heel tevreden over. De inrichting van de winkel beviel hem ook, dus we kunnen hem vaker verwachten”, zegt Van de Veire woensdagmorgen blij.