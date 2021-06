Middeleeuwse kelders aan Souburgs Oranjeplein wijken voor parkeergarage nieuw zorgcentrum

Bedrijven­dok­ter wil lampvoeten­fa­briek Vitrite weer kerngezond maken: ‘We willen de omzet in vijf jaar tijd verdubbe­len’

2 juni MIDDELBURG - Soms is een bedrijvendokter nodig om een kwakkelend bedrijf er weer bovenop te helpen. Business Creation Investments, de nieuwe eigenaar van lampvoetenfabrikant Vitrite in Middelburg, is zo'n geneesheer. Algemeen directeur Nico Bolleman: ,,We willen de omzet in vijf jaar tijd verdubbelen, onder meer door nieuwe producten te maken voor de tweewielermarkt en de hightech medische sector die de belangrijkste tak van sport van Vitrite moet worden.”