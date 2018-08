Middelburgse wethouder Lodder hoort 'heel erge verhalen' over Arduin

Aanleiding voor zijn opmerking waren vragen van raadslid Petroesjka Sterk (SP). Ze stelde dat ze zich grote zorgen maakt om wat er momenteel gaande is bij de Walcherse zorginstelling. Ze krijgt van tal van kanten signalen dat het ‘daar erg mis gaat’. Volgens haar kan er met recht gesproken worden over wantoestanden door een personeelstekort en een heel hoog ziekteverzuim. ,,Het personeel dat er nog is, loopt op zijn tandvlees.”