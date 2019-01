Middelburgse wethouder Cees Lodder overleden

Lodder was in het ziekenhuis voor onderzoek. Hij voelde zich niet goed. Waar de wethouder aan is overleden, is niet bekend.

Cees Lodder was loco-burgemeester en wijkwethouder van ‘t Zand - Stromenwijk, Nieuw- en Sint Joosland en Nieuw Middelburg. Hij had Zorg (Wmo en Jeugd), Integratie, Welzijn en volksgezondheid, Participatie en bewonersinitiatieven, Wijkaanpak, Begraafplaats/crematorium, Personeel en organisatie, Communicatie en dienstverlening, Kunst en cultuur, en de Trekdijk in zijn portefeuille als wethouder. Hij zat in het college namens de Lokale Partij Middelburg (LPM). Lodder zat in de raad sinds maart 2018, en was wethouder sinds mei 2018.