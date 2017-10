Middelburgse vrouw van duizenden euro's bestolen na babbeltruc

Auto in de sloot bij Biggekerke

6:57 BIGGEKERKE - Eén persoon is zondagavond gewond geraakt toen een auto bij Biggekerke in de sloot is beland. Dat gebeurde rond 21.35 uur op de Zoutelandseweg. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht, meldt HV Zeeland.