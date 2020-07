Middelburgse taxibus geeft ouderen vrijheid: ‘Als de bus niet rijdt, is het voor ons elke dag lockdown’

Jasper en Eric ontvangen weer toeristen: ‘Maar het blijft spannend hoe het verder gaat’

20:03 MIDDELBURG - De corona-crisis hakt er diep in bij ondernemers in het toeristisch bedrijfsleven, blijkt uit een nieuw Zeeuws rapport. We spreken er twee: Jasper van Rijnsoever van Hyperbowling Middelburg en Eric van Damme van Strandcamping Groede. ,,Het is spannend hoe dit verder gaat.”