Middelburgse Stationsbrug vanaf 23 september gesloten voor grote renovatie

De renovatie van de Stationsbrug was in 2018 uitgesteld vanwege de vondst van chroom-6 in oude verflagen. In een speciale ruimte in Krimpen aan den IJssel worden de verflagen van de brug op een veilige manier verwijderd. Komende maand zal nog een aanvullende proef worden gedaan aan de Stationsbrug in Middelburg.