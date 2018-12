Middelburgse sonnettendichter: ‘Blij met de VVD. Althans voor het snelsonnet’

MIDDELBURG - ,,Het is fijn dat de VVD in het kabinet zit. Althans voor het snelsonnet.”

Dichter Coenraedt van Meerenburgh had de lachers zondagmiddag in boekhandel De Drukkerij in Middelburg snel op zijn hand. In rap tempo maakte hij liberale kopstukken als Mark Rutte, Stef Blok en Halbe Zijlstra in zes dichtregels een kopje kleiner.

Van Meerenburgh (pseudoniem van Marcel van den Driest) hield al voor de elfde keer een dichterlijke conference op de drempel van het nieuwe jaar. Coenraedt plaatst elke week een snelsonnet op de site www.gedichten.nl en aan het eind van het jaar laat hij de nog steeds actuele en meest prikkelende pareltjes de revue nog eens passeren. Zo kon hij als inwoner van Vlissingen natuurlijk niet voorbij aan het gedoe rond de marinierskazerne.

Mariniers

Onder de titel Qua patet orbis ( 'Zo wijd de wereld strekt’, lijfspreuk van de mariniers) rijmt Coenraedt: Heb jij het in je om op elk terrein, Je overal voor vrede in te zetten? Maak jij met elke vijand korte metten? Heb jij het lef om marinier te zijn? Durf dan, net als die grote Zeeuwse zonen, Om stoer in Vlissingen te komen wonen.

Het snelsonnet is populair gemaakt door voormalig dichter des vaderlands Driek van Wissen. Met een aantal anderen vindt Van Meerenburgh het een uitdaging om in zes korte zinnen met rijmschema a-b-b-a-c-c (kwatrijn aangevuld met distichon) emoties als verbazing, ergernis of leedvermaak vorm te geven.

Veel mensen bleken graag even naar de sonnettendichter te luisteren. Veertig geconcentreerd op een stoeltje, tientallen anderen ‘even een paar gedichtjes lang’ onder het zoeken naar een mooi boek of ander cadeau in de boekhandel.