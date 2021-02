Middelburgse scouts sturen ouderen een kaartje: ‘Ik vind het heel jammer dat jullie alleen zijn’

Manifesta­tie tegen coronamaat­re­ge­len in Middelburg

13 februari MIDDELBURG - Een kleine honderd mensen met spandoeken en aluminium puntmutsen demonstreerden zaterdagmiddag in Middelburg. Ze trokken in optocht van de Loskade naar de Markt in Middelburg, leuzen scanderend voor vrijheid en tegen dictatuur. Ze protesteerden tegen de beperkende coronamaatregelen. De manifestatie ‘Valentijnstocht voor de vrijheid’ van de organisatie ‘Zeeland in Opstand’ verklaarde dat de vrijheden door de coronamaatregelen te vergaand en misschien wel blijvend worden ingeperkt.