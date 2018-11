Middelburgse schoolklas mag vraag stellen in Tweede Kamer

De klas is geselecteerd om een vraag te stellen aan minister Hugo de Jonge ( Volksgezondheid, Welzijn en Sport) tijdens het allereerste Kindervragenuur. Voor het zo ver is krijgen de kinderen een rondleiding in het gebouw van de Tweede Kamer en praten ze met een Kamerlid. Daarna nemen ze plaats in de blauwe stoelen van de Kamerleden.