Middelburgse scholieren herbeleven de hippietijd

Kleurentelevisie. Internet. Een raket naar de maan. Voor kinderen is het tegenwoordig hartstikke normaal, maar vijftig jaar geleden was het allemaal spiksplinternieuw en revolutionair. Scholieren van de ABS in Middelburg gingen terug naar 1969 en sloten hun project af met een sixties-concert in De Spot.

,,We hebben altijd een themaproject en een ouder stelde voor dat te doen over 1969. Dat is 50 jaar geleden en het was een belangrijk jaar in onze geschiedenis”, zegt directeur Sjoerd Sanderse van de ABS. ,,Hoe communiceerden mensen toen er nog geen internet was? Hoe vervoerden ze zich? En voor de bovenbouwers: wat gebeurde er in de politiek? Dat soort vragen hebben we allemaal behandeld.”

Vijftig jaar lijkt voor veel kinderen misschien wel een eeuwigheid, een periode die ze amper kunnen overzien, beaamt Sanderse. ,,Totdat je uitlegt dat 1969 het jaar was waarin je vader klein was, waarin je opa naar de middelbare school ging.” Het belangrijkste wapen was muziek, glimlacht Sanderse. ,,De kinderen hebben gezongen, gedanst, muziek gemaakt en kleding gemaakt.”

Dat was goed te zien in De Spot. Het poppodium veranderde in een hippietent. Iedereen droeg ronde zonnebrillen, haarbanden, broeken met wijde pijpen, bloemetjesjurken - kinderen, ouders, juffen en meesters. En op het podium stond een gelegenheidsband van ouders: 1 Big Family. Met bekende muzikanten als saxofonist Cor de Jonge, gitarist Stefan Siwabessy en zanger/gitarist Kees Moerland, die allemaal kinderen op de ABS hebben.