Middelburgse scholiere loopt meningokokkenbacterie op

Veere houdt vast aan verbod op nieuwe tweede woningen

15:11 DOMBURG - Toeristen kunnen ook de komende jaren in de gemeente Veere geen bestaande woning kopen om te gebruiken als tweede woning. Het dagelijks bestuur vindt dat de woningmarkt nog steeds beschermd moet worden. Op die manier wil het de leefbaarheid in alle kernen bevorderen. En het wil voorkomen dat prijzen van woningen nog harder stijgen waardoor het voor de eigen inwoners moeilijker wordt iets te kopen in het eigen stadje of dorp.