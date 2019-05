Middelburgse rapper Qube heeft de goede flow te pakken

Vlissingen gedenkt landing bij Uncle Beach en koopvaar­dij-of­fers

20:46 VLISSINGEN - Vlissingen gedenkt de bevrijding en de slachtoffers die vielen op zaterdag 26 oktober, 75 jaar na de Slag om de Schelde, voor het eerst in één ceremonie. Die is bovendien binnen, in de Sint Jacobskerk.