Middelburgse rapper Just brengt zijn eerste single uit: Wanhoop niet

Inwoners Koudekerke kunnen bijna op eigen stroom strijken, wassen en koken

14:21 KOUDEKERKE - Het zonnepark op de oude vuilnisbelt aan de Braamweg bij Koudekerke is zo goed als klaar. De 10.000 panelen zetten zonlicht al om in stroom. ,,Maar we zitten nog in de testfase”, aldus John van Wallenburg van de Coöperatie Energieneutraal Koudekerke/Dishoek. Hij verwacht dat in maart het park wordt opgeleverd. Dan levert het per jaar voldoende energie op om zo’n zevenhonderd huishoudens van stroom te voorzien.