Middelburgse rapper Cyclo B brengt eigen mini-album uit - 'Mijn boodschap aan de jongeren: volg je eigen pad'

MONNIKENWERK Is uw enige troost de eigen kerk?

7:34 ,,Wist u dat er ongeveer 1,3 miljoen christenmigranten in Nederland zijn? Zo’n 800.000 hebben hun wortels buiten Europa en er zijn er 500.000 afkomstig uit Europa”, staat te lezen in het blad Diakonia. Bij migrantenkerken denk ik aan grote steden, de Bijlmer en uitbundige kleurrijke vieringen. Maar dat er in de kerkzoeker van de PKN twee migrantenkerken in Zeeland te vinden zijn, dat had ik niet verwacht.