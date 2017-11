Middelburgse politiek houdt Orioniskruit nog even droog

video Waterlicht overspoelt Middelburg: 'Het is net echt de zee'

21:18 MIDDELBURG - Haar moeder had nog niks verteld maar Abigael Lukasse ziet het meteen als ze de Markt in Middelburg op loopt. ,,Het is net echt de zee!'' De zevenjarige Middelburgse heeft precies door wat Daan Roosegaarde met de golven van blauw licht wil laten zien. ,,Het is alsof ik in de zee loop terwijl ik adem. Het is mooi maar ook gevaarlijk.''