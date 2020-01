Middelburgse ooievaar ontheemd na storm

MIDDELBURG - De ooievaar die al jaren in het Middelburgse Park Toorenvliedt woont, is sinds een decemberstorm ontheemd. Je ziet haar denken: waar is mijn nest gebleven?

Een paar weken geleden ging het mis. Tijdens een storm brak de top van de boom af en waaide het nest van de ooievaar in Park Toorenvliedt kapot.

Coby Louwerse van vogel- en zoogdierenopvang De Mikke in Park Toorenvliedt was er al een tijdje bang voor. ,,Elke keer dat het hard waaide, zeiden we: ‘O, als die boom het maar houdt’. Het nest werd ook elk jaar een beetje groter. Ooievaarsnesten kunnen wel 25 kilo of meer wegen. En we wisten dat de boom waarin het nest zat, er heel slecht aan toe was.”

Dat wist de gemeente Middelburg ook. Die wilde de boom voor de veiligheid daarom omzagen. ,,Maar dat mag niet als er een nest in zit, want ooievaars zijn beschermd", waarschuwde Louwerse.

Omzagen

De boom zomaar omzagen was ook niet de bedoeling. ,,We waren voornemens eerst een nieuwe paal met een wiel neer te zetten waarop de ooievaar een nest kon maken. Daarna zouden we de boom pas kappen”, legt Jeroen Sakko van de gemeente Middelburg uit. ,,Maar ja, we zijn ingehaald door het weer.”

Nu ze haar vaste plek in Park Toorenvliedt kwijt is, zwerft de ooievaar rond in de buurt. Soms zien de vrijwilligers van de vogel- en zoogdierenopvang haar dagen achter elkaar niet en dan ineens is ze er weer wel en komt ze dagelijks op bezoek bij De Mikke. ,,Dan geven we haar altijd wat te eten”, vertelt Louwerse.

De ooievaar is een vrouwtje en is ongeveer tien jaar geleden geboren in Oldenzaal. In 2013 heeft ze voor het eerst een nest gemaakt in Middelburg. Haar leven is in beeld gebracht door Zeeuwse Pixsels, een platform dat op Facebook foto’s plaatst en verhalen vertelt over Zeeuwse natuur. Dankzij de ringnummers van de ooievaars die in het park verblijven, weet Zeeuwse Pixsels meer over haar te vertellen.

Mannetjes

Volledig scherm Het ooievaarsnest zoals het enkele jaren op een boom zat in Park Toorenvliedt in Middelburg. © Zeeuwse Pixsels Dat eerste nest maakte ze met een Franse partner, maar die relatie hield maar een jaar stand. Het jaar erna had ze Belgisch mannetje gestrikt dat was overgevlogen vanuit het Zwin. Daarmee heeft ze meerdere nesten gehad en jonge ooievaars grootgebracht. Vorig jaar zat er ineens een Haagse ooievaar bij haar op het nest die is geboren in 2016.

Dit mannetje is met de vogeltrek tijdelijk weggegaan uit Middelburg. Het vrouwtje is achtergebleven, maar zit dus nu al weken zonder nest. Lang hoeft ze niet meer te wachten, want hulp is geregeld. ,,We hebben een nieuw nest besteld en dat zullen we in de komende weken plaatsen”, kondigt Jeroen Sakko van de gemeente aan. Dat is een voorgebouwde basis voor een echt nest dat de ooievaar naar eigen wens kan opbouwen. ,,Waar we dat precies gaan plaatsen, weet ik nog niet. Maar het komt in ieder geval zo dicht mogelijk bij de boom waar haar nest in zat.”

De Mikke

Bij De Mikke staat ook al jaren een paal met een wiel erop waar ooievaars een nest op kunnen maken. ,,Daar heeft dit vrouwtje ook één keer een nest op gemaakt, het eerste jaar dat ze in Park Toorenvliedt zat”, herinnert Louwerse zich. ,,Maar het jaar daarna was ze weg. Toen heeft ze een boom uitgezocht waar ze hoger zat; de boom die nu is gesneuveld.”