Middelburgse muziektalenten lanceren coronanummer: ‘Als alles weer mag, gaan we feesten’

video Bokslegen­de Rudi Lubbers (75) ontsnapte aan watersnood­ramp in Vlissingen: ‘Ons huis, onze spullen, alles was wegge­spoeld’

29 januari AMSTERDAM - Hij is de enige Nederlander die tegen Muhammad Ali bokste (én bleef staan), kwam twee keer in actie op de Olympische Spelen en verloor nooit een bokswedstrijd van een landgenoot. Maar als het lot anders had beslist, was het leven van bokslegende Rudi Lubbers niet gelopen zoals het is gelopen.