Middelburgse musicalactrice Ashanti Lavooij bezingt Zeeuwse ‘Thuishaven’ in eerste single op Spotify

Iedere uitgevlogen Zeeuw zal het gevoel herkennen: de treinreis, de aankomst op het station, opgewacht worden en het gevoel weer thuis te komen. Lavooij: ,,En niet alleen Zeeuwen herkennen dat, hoor ik in de reacties. Ik heb bewust Zeeland niet genoemd, zodat het een universeel nummer over thuiskomen is geworden. Al zitten er natuurlijk wel verwijzingen in naar Zeeland: de terrassen, het strand, de zoute lucht.”

Drie weken geleden plaatste ze het nummer op Spotify. ,,Mijn eerste single, voor mij is het allemaal nieuw en leuk om te ontdekken”, vertelt Lavooij tussen de repetities voor Pim & Pom en de Beestenbende door. ,,Met dat stuk gaan we door heel Nederland”, vertelt ze. ,,Ik vind het leuk om zang met toneelspel en dans te combineren. Tekstschrijven ligt me ook goed, heb ik gemerkt. In mijn vrije tijd wil ik me daar op gaan richten.”