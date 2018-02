Middelburgse lammetjesdag blijft attractie voor jong en oud

VIDEOMIDDELBURG- Vele honderden kinderen en waarschijnlijk net zo veel moeders, vaders, oma's en opa's bezochten zaterdag de jaarlijkse lammetjesdag in de stal van Jan Kaljouw aan het Laurens Stommespad in Middelburg.

Sil (net geen drie maanden) zit tegen de middag stoïcijns op een strobaal naar het gewoel in de stal om hem heen te kijken. Hij is ook gekleed in een warm wolletje, maar raakt niet echt opgewonden van de onder hem krioelende lammetjes. Grote broer Koos (bijna vier) en zus Olivia (twee) vinden het een stuk spannender. Olivia kijkt van een afstandje toe hoe Koos verwoed achter steeds hetzelfde lammetje aanrent.

Koos weet zelf niet - of is te verlegen om het te vertellen - waarom nou net dat ene lammetje nog leuker dan al die 584 andere is. Maar vader Jacco Peene denkt dat het aan de 'zwarte kousen' van het beestje ligt. ,,Net zo klein als de andere lammetjes, maar met vier zwarte pootjes. Ik denk dat dat Koos' aandacht speciaal naar dat dier trekt." Het is niet de eerste keer dat de Peenes in de stal van Kaljouw Landschapsbeheer aan de Laurens Stommesweg zijn. Jacco werkt zelf 'in de agrarische sector' en vindt het wel mooi om zijn kinderen kennis te laten maken met het boerenleven.

Hij is niet de enige. Honderden kinderen krioelen omstreeks het middaguur in tientallen 'hokken' rond. De stoutmoedigen pakken een lammetje op, de voorzichtigen kijken in een hoekje toe. Kleine peuters en kleuters staan tenslotte niet steviger op hun hoeven dan lammetjes en door een onverwachte beweging van een ooi kukelt er af en toe een kind om. Een knuffelpartij met een zacht wollig lammetje werkt vaak troostend.

Overigens kroelen niet alleen kleintjes graag met lammetjes. Yvonne uit Vlissingen knuffelt op middelbare leeftijd ook nog immer graag met dieren. Ze struint al een uur in de stal rond en heeft er nog geen genoeg van. ,,Mijn man heeft er na vijf minuten genoeg van, dus die laat ik lekker thuis." Yvonne snapt niet dat schapenhouder Jan Kaljouw geen toegang heft voor de lammetjesdag. ,,Als je nou vijftig cent of een euro toegang vraagt, blijft er niemand weg en heb je tussen de vijf- en vijftienhonderd euro verdiend. Dat is toch heel welkom als schapenhoeder."

Kaljouw ontkent niet dat die redenatie aantrekkelijk klinkt. Hij verkoopt weliswaar koffie, bolussen en erwtensoep, maar tegen prijzen die nauwelijks aantellen. ,,Maar ach, het is toch fijn als niet alles wat leuk is geld kost. Laat ik die traditie maar in ere houden. Ik doe het tenslotte maar één keer per jaar."