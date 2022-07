Middelburgse kinderen beginnen zomervakantie met bouwen van hutten

Podcast Podcast de PZC deze week: ‘Zie je wel, Dauwendae­le weer’ - hoe de Middelburg­se wijk van het slechte imago probeert af te komen.

Brandstichtingen, een jeugdbende, drugshandel, ripdeals. Een steekpartij met dodelijke afloop. De Middelburgse wijk Dauwendaele komt vaak met een negatieve aanleiding in het nieuws. De jeugdbende is aangepakt, het winkelcentrum wordt verbeterd en de Meanderflats worden gerenoveerd. Initiatieven als City Seeds en het Pennywafelhuis vergroten de saamhorigheid in de wijk. Maurits Sep en Noortje de Kroo bespreken de stand van zaken. Kunnen de lichtpuntjes opboksen tegen een hardnekkig slecht imago? Luister de podcast hier of via je favoriete podcast app.

23 juli