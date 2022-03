Middelburgse jongeren denken mee over herinrichting Vlissingse Bloemenbuurt: ‘We moeten hier af van die hondenschijt’

Loïc, Sander, Thom en Philippe zijn razend enthousiast. Ze hebben zoveel ideeën dat ze besluiten niet met de herinrichting van één, maar twee pleintjes aan de slag gaan. Want dan is de kans groter dat één van de plannen werkelijkheid wordt, is de gedachte. Het veldje aan de Bloemenlaan moet een overloopgebied blijven en dus zien ze daar mogelijkheden voor een natuurspeeltuin. Loïc: ,,Het is voor kinderen leuk om ergens in te kunnen klimmen, zoals in die bomen bij Kasteel Westhove in Domburg. Maar dan moeten we wel af van de hondenschijt die hier nu overal ligt”, zegt Loïc. Dus stelt hij voor om iets verderop, bij het pleintje aan de Ridderspoorlaan een hondenuitlaatveld aan te leggen.