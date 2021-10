Middelburgse huisartsen schrijven behalve ‘pilletjes’ ook welzijnscoach voor

Lang niet alle klachten waarmee mensen aankloppen bij een huisarts hebben een medische oorzaak. Veel vaker spelen onderliggende problemen een rol, zoals het overlijden van een partner, het verlies van werk of eenzaamheid. Bij klachten als pijn in de nek, stress, angst of somberheid kan er dus ook een andere oplossing voorhanden zijn. De gemeente heeft daar via Welzijn Middelburg een zogenoemde welzijnscoach voor in het leven geroepen. Die bekijkt samen met een patiënt wat er nodig is om zijn of haar situatie te verbeteren. Bijvoorbeeld door hem of haar te koppelen aan iemand die advies kan geven over financiën of, als iemand dat echt niet alleen durft, samen naar de bibliotheek te gaan.