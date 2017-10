Middelburgse horecaman Bo Wesdorp overleden

Bo Wesdorp was in de jaren tachtig professioneel bokserin het weltergewicht. Via baantjes als kok en portier betrad hij het Middelburgse horecawereldje. In de jaren negentig was hij eigenaar van de rockbar Rock Desert aan de Dam in Middelburg. Later zette hij - samen met huidige eigenaar Hayo Duinkerken - Kaffee 't Hof op de Vlasmarkt.