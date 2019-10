Middelburgse drugsverdachte gaat ervandoor, maar politie loopt harder

MIDDELBURG - Een 25-jarige Middelburger zit sinds woensdag vast op verdenking van drugshandel. Agenten pakten de vermeende dealer op in de Roozenburglaan in Middelburg.

De politie zag de man, die bij de agenten bekend was, om 17.00 uur rijden in een opvallend dure auto. In dat voertuig vondt de politie een weegschaal met restjes harddrugs, hennep en een flink bedrag aan contant geld. Hoe hij daaraan kwam, kon de verdachte volgens de politie niet goed verklaren. Reden voor de agenten om de man aan te houden op verdenking van drugshandel.

Te voet

Dat ging niet zonder slag of stoot, want de Middelburger ging er te voet vandoor. De agenten wonnen het hardloopwedstrijdje door Dauwendaele: ze konden de verdachte in het Rustenburgplantsoen alsnog aanhouden. Tijdens zijn vlucht gooide de man ook nog een zakje met cocaïne en heroïne weg, maar agenten zagen dat en namen het in beslag.