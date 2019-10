Middelburgse drugsdealer op scooter aangehouden

Oorlogsedi­tie tijd­schrift Den Spiegel is vertraagd

11 oktober VLISSINGEN - De speciale editie van het tijdschrift Den Spiegel die in de gemeente Vlissingen huis-aan-huis bezorgd zou worden, is vertraagd. Afgelopen week had de herdenkingseditie voor 75 jaar Slag om de Schelde in de bus moeten vallen. Dat wordt dinsdag.