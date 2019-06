Middelburgse Brouwerij Kees! groeit

Brouwerij Kees! biedt sinds gisteren een gelimiteerd nieuw bier aan in de voorverkoop, een barley wine (een zware biersoort) die luistert naar de naam ‘Bubberman'. Dat bier moet nog gebrouwen worden, maar is nu dus al te reserveren. Met de opbrengst van de voorverkoop wilde de brouwer eigenlijk een taproom in Middelburg beginnen, maar die plannen zijn voorlopig in de ijskast gegaan omdat Bubberman er niet in geslaagd is een locatie te vinden die aan alle wensen voldoet.