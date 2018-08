Middelburgse Brecht wil een gezonde snack bij de film

Waarom worden gezonde snacks niet verkocht in de bioscoop, vroeg de jonge Middelburgse zich af. Het Jeugdjournaal nam Brecht mee naar Vlissingen, waar ze antwoord op haar vraag kreeg van Noëlle van Doorn van CineCity.

De vraag van Brecht wordt behandeld in de Jeugdjournaal-rubriek 'Dwars', waar kinderen vragen voor in kunnen sturen. De vraag van Brecht wordt behandeld in de uitzending van aanstaande zaterdag, op NPO3, om 19.00 uur.