Middelburgse ‘Beuk met moeilijke voeten’ geen boom van het jaar

Oostkapel­se ontmoet konings­paar in Mumbai; ‘Ik kon niet meer uitbrengen dan hoi’

16 oktober VLISSINGEN - Petra Dekker uit Oostkapelle is het niet meer gewend om Nederlands te praten. Toen ze vandaag Willem-Alexander en Máxima in Mumbai de hand mocht schudden, wist ze mede door de zenuwen niet meer uit te brengen dan ‘hoi’. Toch was de ervaring bijzonder. ,,Ze waren heel de avond in de buurt en eigenlijk zijn het heel gewone mensen.”